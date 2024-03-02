منها البطاطس المسلوقة والجزر.. خضراوات ضارة لمرضى السكر

ووفقا لأخصائية التغذية مارجريتا كوروليفا، يجب على مرضى السكر تجنب البطاطس المسلوقة والجزر والبنجر.

قالت أخصائية التغذية كوروليفا في مقابلة :"الخضراوات التي تزيد من مؤشر نسبة السكر في الدم أثناء المعالجة الحرارية تشكل خطرا على مرضى السكر."

مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو مقياس لمعدل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، ويشير مؤشر GI المرتفع إلى أن المنتج الذي يحتوي على مثل هذا المؤشر يؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم، ويحدث هذا عادةً بعد تناول طعام يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات سريعة الهضم.

وفي حديثها مع موسكو 24، أوضحت خبيرة التغذية مارجريتا كوروليفا، أن المعالجة الحرارية للبطاطس والجزر والبنجر تعمل على تعديل الكربوهيدرات التي تحتوي عليها وتحول هذه الخضراوات إلى أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع بعد ذلك، تصبح ضارة ليس فقط لمرضى السكر، ولكن أيضًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي والسمنة.

وأضافت الخبيرة أنه يفضل لمثل هؤلاء المرضى تناول الخضار نيئة، على شكل سلطات، وبشكل عام، تعتبر الخضراوات النيئة من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وبعدها، لن يكون هناك إطلاق بكميات كبيرة للأنسولين، ولن يتم دعم التفاعلات الأيضية التي بدأت لدى مرضى السكري.

وأضافت كوروليفا أيضًا أن تناول الخضار النيئة له تأثير مفيد على البكتيريا المعوية.