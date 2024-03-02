هل شرب القهوة يسبب الإصابة بالإمساك؟.. طبيب تغذية يكشف مفاجأة

أكد طبيب تغذية إن الكافيين الموجود في القهوة قد يسبب زيادة حركة الأمعاء، مشيرًا إلى إن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل الأمعاء المتسربة أو القولون العصبى لديهم حالة أسوأ، ويجدون هذا الاضطراب أكثر انتشارًا في حياتهم.

عوامل تحفز البراز بعد تناول الكافيين

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت، أشار الطبيب إلى إن تناول الكافيين الموجود في القهوة، قد يحفز إنتاج الجاسترين في المعدة، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم إفراز حمض المعدة وحركة الجهاز الهضمي، الأمر الذي يجعله أحد الأسباب الرئيسية لإضطراب حركة الأمعاء.

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كما يحفز هرمون الجاسترين عضلات الجهاز الهضمى على الانقباض بقوة أكبر، ما يسرع حركة الطعام، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى التي تحفز البراز بعد تناول الكافيين والتي نستعرضها فيما يلي..

1- تقلصات القولون

يُحدث الكافيين نفس تأثير الملين، حيث يحفز إطلاق الكاتيكولامينات مثل الأدرينالين والنورادرينالين، وهي ناقلات عصبية قد تعزز تقلصات القولون، ما يدفع محتويات القولون نحو المستقيم بسرعة أكبر، وبالتالي يزيد من الرغبة فى التبرز.

2- إفراز المادة الصفراء

تساعد القهوة على تحفيز إطلاق الصفراء، لإحتوائها على مركبات تحفز إنتاج الكوليسيستوكينين (CCK)، وهو الهرمون الذي يرسل إشارة إلى المرارة لإطلاق الصفراء في الأمعاء الدقيقة، حيث تلعب دورًا حيويًا في هضم وامتصاص الدهون، وقد يؤدى إطلاق المزيد من الصفراء إلى عملية هضم أسرع وعبور الطعام عبر الأمعاء، ما قد يزيد حركة الأمعاء.

3- الحموضة وإنتاج حمض المعدة

قد تؤثر الحموضة الموجودة في الكافيين على حركات الأمعاء، نظرًا لأن القهوة حمضية فعندما تدخل المعدة تحفز تكوين حمض المعدة، ما قد يساهم في سرعة عملية الهضم، ويؤدى إلى أوقات عبور أسرع عبر الجهاز الهضمى، وبالتالي يكون لها تأثير مهيج مباشر على بطانة المعدة والأمعاء، فتزيد حركات الأمعاء أيضًا.