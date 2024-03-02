بينهم مرضى الارتجاع.. 4 أشخاص ممنوعين من الإفراط في تناول الكافيين والقهوة

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن الإفراط في تناول الكافيين خاصًة الموجود في القهوة، قد يهدد الجسم بمضاعفات صحية خطيرة على المدى البعيد، والتي تتمثل في زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم.

أشخاص ممنوعة من الإفراط في تناول الكافيين والقهوة

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، حدد باحثو الدراسة عددًا من الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب الإفراط في استهلاك الكافيين، وفيما يلي نستعرض أبرزهم..

أشخاص ممنوعة من الإفراط في تناول الكافيين

1- مرضى اضطرابات الجهاز الهضمى

تؤثر حموضة القهوة بشكل أسوأ على مرضى الارتجاع الحمضى أو التهاب المعدة أو القرحة الهضمية، نظرًأ لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة.

2- مرضى القلب

يسبب الكافيين تفاقم خفقان القلب وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم لدى من يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، أو أمراض الشريان التاجى

3- مرضى الأرق ومن يعانون اضطرابات النوم

تناول القهوة فى فترة ما بعد الظهر أو فى المساء، قد يعطل أنماط النوم ويؤدى إلى تفاقم الأرق.

4- من يعانون من نوبات القلق والتوتر

قد يتسبب الكافيين الموجود في القهوة في زيادة مشاعر القلق أو الانفعال لدى الأفراد المعرضين لاضطرابات القلق أو نوبات الهلع.