كامل الوزير يفتتح المؤتمر الدولى للنقل البحرى "مارلوج 13" بالإسكندرية

تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية غدًا الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 13».

يشهد إفتتاح المؤتمر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد سالم الشهوبى، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، والمهندس على العابد، وزير العمل المكلف بليبيا، وحصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات.

كما يحضر الدكتور على بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من السفراء والقناصل وممثلي الموانئ والشركات العربية والأجنبية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المؤتمر اكتسب سمعة عالمية على مدار السنوات الماضية، إذ أصبح أحد أهم المناسبات الدولية التي تحرص الكيانات المتخصصة على المشاركة في تنظيمه.

يأتي المؤتمر في إطار تحقيق رؤية مصر 2023 والتي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث يُعد الاعتماد على البنية التحتية المرنة والتقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار محركًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام لصناعة الموانئ وصناعة الخدمات اللوجستية.

ويعد المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج» الذي ينظم في الفترة من 3 إلى مارس الجاري هو المنصة المحلية والاقليمية والدولية المثالية لتفعيل هذا التواصل ومناقشة أفضل الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية والهامة.

ويُفتتح على هامش المؤتمر المعرض الدولي البحري 2024 IME والذي يضم مجموعة كبيرة من كبرى هيئات الموانئ والشركات المصرية والعربية والعالمية، وورش عمل والاجتماع السنوي الثامن للتحالف الدولي للشحن البحري «GSTTA» ومقره الصين.