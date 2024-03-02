الأطفال وكبار السن.. فئات يجب حصولها على لقاح المكورات الرئوية

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم المكورات الرئوية ضرورى للوقاية من الالتهاب الرئوي، والالتهاب السحائي، والتهاب الأذن الوسطى، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم المكورات الرئوية مهم لكل من:

1- الأطفال

2- كبار السن فوق سن 65 عاما

3- لأصحاب الأمراض المزمنة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح المكورات الرئوية يحمى من:

1- الالتهاب الرئوى

2- التهاب الأذن الوسطى

3- الالتهاب السحائى

لقاح المكورات الرئوية المقترن، هو لقاح ضد المكورات الرئوية يستخدم لحماية الرضع والأطفال الصغار والبالغين من الأمراض التي تسببها هذه البكتيريا.

كما يحتوي على عديد السكاريد المحفظي الخاص بالأنماط المصلية للمكورات الرئوية المقترنة ببروتين ناقل لتحسين استجابة الجسم.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح ضمن التطعيمات الروتينية الممنوحة للأطفال وتتوفر ثلاثة أنواع من اللقاحات التي تأهلت مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2020.