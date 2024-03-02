الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مطالبات بإقالة نتنياهو.. تظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في القدس

بوابة الوفد الإلكترونية

استمرت تظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين، قرب مقر إقامة نتنياهو فى القدس، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتدخل للافراج عن ذويهم فورا وعدم التأخر أكثر من ذلك.

وتظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت قرب المقر الرسمى لإقامة رئيس الوزراء الإسرائيلى فى القدس، مطالبين باستقالة نتنياهو، بسبب تعامله مع الحرب فى غزة، ونادت الاحتجاجات بمجموعة من المطالب، تتعلق معظمها بالحرب فى غزة.

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وطالب كثيرون بالعودة السريعة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وأمس الجمعة، أغلق المتظاهرون في إسرائيل الطرق ويتوجهون نحو كل ما يمثل رمزًا لاستمرار الحرب على غزة لوقف الحرب على غزة، كما توجه المتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب، كما أغلقوا الطريق ويحتشدون حاملين لافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

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