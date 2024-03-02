نادي المقاولون العرب يكرم أبطال الكونغ فو

حرص الدكتور خالد حسب الله مدير النشاط الرياضي بنادي المقاولون العرب على تكريم اللاعبين الفائزين في بطولة عيد الربيع الصيني للكونغ فو هذا وقد حضر حفل التكريم الكابتن حسام عبد اللطيف المشرف على قطاع المنازلات والكابتن محمد عبد الحكيم المدير الفني للكونغ فو وكابتن عمرو الشيمى مدرب عام وكابتن هادى محمد مدرب مرحله الناشئين، وكابتن نور خضير مدرب مرحله البراعم.

المقاولون يفوز على المهرجان الختامي لكره اليد

فى ختام مباريات مهرجان كرة اليد للبنات فاز فريق المقاولون العرب مواليد ٢٠١٤ بنات لكرة اليد على فرق أنديةمدينة نصر (ب) والقطاميه وبترو سبورت والمقامة على ملاعب المقاولون العرب.

ويدرب الفريق الكابتن محمد سعيد

إدارية الفريق الكابتن نعمه جمعه

رئيس الجهاز الكابتن عادل محمود.