الأهلي ينهي أزمة سفر ديانج

انهي مسئولو النادي الأهلي أزمة سفر المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق، إلى النمسا، لإجراء الجراحة في الركبة.

ويخضع ديانج إلى جراحة المنظار الاستكشافي في الركبة، لتحديد التشخيص النهائي للإصابة ومدة غيابه عن المباريات.

ويعاني ديانج من آلام في الركبة بشكل متكرر، قبل أن تعاوده من جديد خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وأبدى اللاعب المالي غضبه الشديد من تأخر الانتهاء من إجراءات سفر إلى أوروبا، مما يؤدي على غيابه عن الملاعب فترة أطول.

وتشير الفحوصات الأولية إلى حاجة اللاعب إلى تنظيف أو إزالة جزء من غضروف الركبة للتخلص من الآلام التي تطارده منذ فترة، والخضوع لفترة تأهيل اتصل إلى شهرين.

ويخشى اللاعب من الخضوع لجراحة الغضروف والتي قد تبعده عم الملاعب فتى تتراوح بين 4 و6 شهور، منا يعني انتهاء موسمه مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك يوم الجمعة القادم، في نهاي كأس مصر، والتي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية.