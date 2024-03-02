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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد أحمد أبو ستة صاحب مقولة "وين رعيم" في السابع من أكتوبر

أحمد أبو ستة صاحب
أحمد أبو ستة صاحب مقولة وين رعيم

أعلنت المقاومة الفلسطينية، استشهاد المجاهد أحمد أبو ستّة صاحب مقولة " وين ريعيم " في السابع من أكتوبر.

وظهر أحمد أبو ستة، في مقطع فيديو عندما اقتحامت حماس المناطق المحتلة يوم 7 أكتوبر خلال عملية طوفان الأقصى، وهو يسأل أحد قوات الاحتلال ويقول له "وين ريعيم ".

بث الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر الماضي، مقطع فيديو يظهر لحظات اقتحام مقاتلي الكتائب لقاعدة "رعيم" العسكرية، التي كانت مقر القيادة الإسرائيلية لفرقة غزة.

 

وظهر في بداية المقطع، مقاتلي القسام يستخدمون في عملية الاقتحام دراجات نارية وسيارات خاصة خلال عملية الاقتحام، ثم أظهر المقاتلين وهم يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة، خلال تحركهم في ممرات القاعدة

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