رمضان 2024.. cbc تروج لمسلسل صدفة ببوستر لـ عصام السقا

يشارك الفنان عصام السقا فى مسلسل “صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

وكشفت قناة cbc عن البوستر الرسمى للنجم عصام السقا، وذلك ترويجًا للعمل المقرر عرضه بالموسم الرمضاني.

وكانت كشفت منصة watch it عن البوستر الترويجى لعصام السقا، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

عصام السقا

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.

أبطال صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

نجاح جميلة

وكانت حققت النجمة ريهام حجاج نجاحًا بمسلسل جميلة فى رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل.

أما على صعيد السينما فقدمت ريهام آخر أعمالها فيلم رغدة متوحشة مع النجم رامز جلال عام 2018، وشارك فيه، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، انتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، تأليف علي غالب وإخراج محمود كريم.

وكان أعلن الفنان عصام السقا، عن سفره للمنيا لحضور عرض فيلم "الإسكندرانى" مع الجمهور.

حيث كتب عصام السقا عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلا: "بإذن الله بكرة الجمعة 1/19 وهستنى كل حبايبنا وأصحابنا وأهالينا نشوف الفيلم مع بعض فى بلدى محافظة المنيا الساعة 6 المغرب فى انتظاركم وبإذن الله يوم حلو بيكم".

فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.