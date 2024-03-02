هل بذور الشيا تعالج الإكزيما؟

بذور الشيا من أكثر النباتات فائدة لتعويز وظائف الجسم، وجعلها تعمل بشكل صحي يحمي من الأمراض، كما يستعين بها البعض كبديل طبيعي للأدوية في علاج أمراض القلب والجلد والبشرة والشعر.

استخدمات صحية لبذور الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، إليك أبز فوائد بذور الشيا لتعزيز صحة الجسم، بما يشمل الجلد والقلب والأمعاء.

-الزيت الموجود في بذور الشيا يعالج الأكزيما، نظرًأ لأنه يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويرطب الجلد.

-مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، الموجود في بذور الشيا، من الممكن أن تقلل التهابات في الجسم وتحميه من الجذور الحرة.

-تحسن بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحتها، كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف الغذائية.