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السبت 02 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

هل بذور الشيا تعالج الإكزيما؟

بذور الشيا
بذور الشيا

بذور الشيا من أكثر النباتات فائدة لتعويز وظائف الجسم، وجعلها تعمل بشكل صحي يحمي من الأمراض، كما يستعين بها البعض كبديل طبيعي للأدوية في علاج أمراض القلب والجلد والبشرة والشعر.

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هل تعالج بذور الشيا الإمساك؟

استخدمات صحية لبذور الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، إليك أبز فوائد بذور الشيا لتعزيز صحة الجسم، بما يشمل الجلد والقلب والأمعاء.

-الزيت الموجود في بذور الشيا يعالج الأكزيما، نظرًأ لأنه يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويرطب الجلد.

-مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، الموجود في بذور الشيا، من الممكن أن تقلل التهابات في الجسم وتحميه من الجذور الحرة.

-تحسن بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحتها، كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف الغذائية.

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