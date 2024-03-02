الإدمان على تناول الأطعمة الساخنة والدهنية يسبب السرطان

كشف دكتور دانييل شيبيلييف، مع الاستهلاك النشط للأطعمة الخشنة أو الحارة، وكذلك الدهون الحيوانية، يزداد احتمال إصابة الشخص بالسرطان.

وتحدث الدكتور ششيبيليايف في إحدى المقابلات عن العادات الغذائية التي تزيد من قابلية الجسم للإصابة بالأمراض الخبيثة، ووصف الطبيب الإدمان على الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية بأنه أحد هذه العادات.

وقال الأخصائي: "مع الاستهلاك النشط للدهون الحيوانية، يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون".

بالإضافة إلى ذلك، الاستهلاك المستمر للأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يثير السرطان، على سبيل المثال، إذا كان الشخص يدخن أو يتعاطى الكحول أو يعاني من زيادة الوزن ويأكل بانتظام شيئًا حارًا، فإن خطر الإصابة بسرطان المعدة يصبح كبيرًا جدًا.

هناك عامل آخر يؤثر على تطور الأورام الخبيثة وهو الإدمان على الأطعمة والمشروبات الساخنة، وإذا كان الشخص يشرب الشاي الساخن جداً باستمرار أو يأكل شيئاً ساخناً، فإن خطر الإصابة بسرطان المريء وتجويف الفم يزداد، وقال دانييل شيبيلييف: "لقد أثبتت التجارب العلمية ذلك".

وأوضح الطبيب أن حدوث السرطان يعتمد بالدرجة الأولى على الاستعداد الوراثي، إلا أن نمط الحياة والعادات الغذائية لها تأثير كبير جداً على الميل للإصابة بالأمراض السرطانية، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، نصح الطبيب الروس باستهلاك المنتجات منخفضة الجودة والمعالجة بأقل قدر ممكن، حسبما ذكرت بوابة أخبار الشعب.