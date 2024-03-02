بتكلفة أقل من الجاهز.. أسهل طريقة لتحضير السوشي في المنزل

السوشي من ألذ الوجبات الصحية التي يعشقها الكثيرون، فهي تحتوي على بروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى مزيج رائع من الفيتامينات والمعادن، هذا بالإضافة إلى الأرز الأبيض الذي يمد الجسم بالكربوهيدرات والطاقة التي يحتاجها، مع الحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

السوشي المنزلي

وفي هذا الصدد، نقدم لمحبي المأكولات البحرية أسهل طريقة لتحضير السوشي المنزلي للإستمتاع بتناوله على وجبة الغذاء أو العشاء، والإستفادة منه صحيًا وبأقل تكلفة..

السوشي المنزلي

مقادير السوشي المنزلي

"للحشو"

2 حبة خيار مُقطَّع إلى شرائح طوليَّة

نصف كوب سلمون مُدخَّن وجاهز

علبة تونة

نصف كوب أفوكادو

نصف كوب بصل الربيع

300 جم أرز

100 ملليلتر خل الأرز

2 ملعقة كبيرة سكر بني

3 ملاعق كبيرة مايونيز

السوشي المنزلي

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة صلصة صويا

ورق نوري (الطحالب)

طريقة تحضير السوشي المنزلي

"لإعداد أرز السوشي"

إضافة الأرز إلى وعاء كبير، وصب الماء البارد عليه، ثمّ التحريك باليد، وتصفيته.

تكرار العمليَّة مرَّتين أو ثلاث مرَّات، حتى نلاحظ أن الماء أصبح شفَّافًا، عند تصفية الأرز، ثمَّ نتركه في المصفاة، لمدة نصف ساعة.

"لإعداد خل السوشي"

إعداد خلُّ السوشي، أثناء تصفية الأرز، عبر إضافة خل الأرز والسكر الأسمر وصلصة الصويا والملح إلى وعاء صغير، ثم تحريك المكوِّنات جيدًا حتَّى يذوب السكَّر تمامًا.

السوشي المنزلي

إَضافة الأرز المصفَّى، بعد غمره بالماء، إلى قدر متوسِّطة الحجم، وتغطيته بإحكام، ثم تركه على النار، حتَّى يغلي الماء.

خفض الحرارة، وإبقاء القدر مُغطَّاة بإحكام، على نار خفيفة لمدة 12 دقيقة أو حتى نلاح امتصاص الأرز للماء.

رفع القدر عن النار، وتركه جانبًا لمدة 10 دقائق. ثم سكب الأرز في وعاء مُسطَّح القعر، وتوزيعه فيه.

تقطيع بشكل مُتكرِّر بملعقة خشب مسطَّحة كبيرة، لتفكيك الكتل وفصل الحبوب عن بعضها البعض.

صب خل السوشي فوقه تدريجيًّا مع العلم بضرورة ألا يصبح الأرز رطبًا أو طريًّا للغاية.

تقليب الأرز من الخارج إلى الوسط وتهويته باليد الأخرى، حتَّى يبرد، وبعد مرور 5 دقائق. يُحفظ الأرز مغطَّى بقماش رطب للحدِّ من جفافه، أثناء تحضير السوشي.

"للحشو"

على الحصيرة الخاصَّة بالسوشي، وضع ورقة الطحالب (الوجه اللمَّاع إلى الأسفل)، ومسحها باليد المبلولة ماء.

توزيع الأرز على الحصيرة، باليد المبلولة ماء، على أن لا يتجاوز ارتفاعه سنتيمترًا، مع إيداع زوايا الورقة فارغة.

السوشي المنزلي

طلى الأرز بالمايونيز. وتوزيع الحشو المرغوب (التونا والخيار، مثلًا).

لفُّ الحصيرة، مع الضغط عليها بعد كلِّ لفَّة، حتَّى تصبح ورقة النوري مبرومة، ثمَّ التخلَّص من الحصيرة الخاصَّة بلف السوشي.

لف لفافة ورقة النوري بالنايلون حتَّي يعدَّ طبقة سميكة على ورقة النوري، التي تُقطَّع برفق إلى قطع سميكة، فيتمُّ التخلُّص من السوشي، بعد التقطيع.

تقديم السوشي المنزلي بألف هنا وشفا.