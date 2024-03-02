مستشار رئيس فلسطين: لا يمكن إقصاء حماس رغم خلافنا معها (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه لا يمكن إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي بسبب اختلافهم مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الشرق الأوسط"، الذي يعرض فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، اصطدام أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة، بالاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل تحتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية

وأوضح أن الاحتلال احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية، متساءلا: “كيف نطور أو نفعل إصلاحات حقيقية في ظل سيطرة حكومة الاحتلال على أكثر من 60% من أراضى الضفة الغربية”.

وتابع: “رغم ذلك، نحن نحاول ونعمل، فلدينا برامج من أجل تطوير دولتنا”، مضيفًا: “أننا نعاني من الاحتلال بسبب الإجراءات غير القانونية على الحكومة الفلسطينية، وعلى الجميع أن يعي ذلك”.

واستكمل: “نحن بحاجة إلى إيجاد مقاربات واقعية من أجل توحيد الصف الفلسطيني”، مؤكدًا: “أننا مطالبون بإيجاد مقاربات تتعامل مع الواقع الحالي للشعب الفلسطيني”.