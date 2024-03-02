السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مستشار رئيس فلسطين: لا يمكن إقصاء حماس رغم خلافنا معها (فيديو)

الدكتور محمود الهباش،
الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه لا يمكن إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي بسبب اختلافهم مع الحكومة الفلسطينية.  

txt

فلسطين: نواجه مذبحة مفتوحة ينفذها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى

txt

"الضرائب العرب" يهدي سفير فلسطين درع الاتحاد

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الشرق الأوسط"، الذي يعرض فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، اصطدام أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة، بالاحتلال الإسرائيلي. 

إسرائيل تحتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية

وأوضح أن الاحتلال احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية، متساءلا: “كيف نطور أو نفعل إصلاحات حقيقية في ظل سيطرة حكومة الاحتلال على أكثر من 60% من أراضى الضفة الغربية”.

وتابع: “رغم ذلك، نحن نحاول ونعمل، فلدينا برامج من أجل تطوير دولتنا”، مضيفًا: “أننا نعاني من الاحتلال بسبب الإجراءات غير القانونية على الحكومة الفلسطينية، وعلى الجميع أن يعي ذلك”.

واستكمل: “نحن بحاجة إلى إيجاد مقاربات واقعية من أجل توحيد الصف الفلسطيني”، مؤكدًا: “أننا مطالبون بإيجاد مقاربات تتعامل مع الواقع الحالي للشعب الفلسطيني”.

مواد متعلقة

وزير خارجية فلسطين يحذر من مجزرة كبرى في رفح (فيديو)

وزير خارجية فلسطين: إسرائيل دمرت كل شيء يقف على الأرض في غزة

أهداف بن غفير من صراعه مع حكومة نتنياهو (فيديو)

سامح شكري: مصر تفتح معبر رفح وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات (فيديو)

الاحتلال يقصف رفح ويطلق النار على أي شيء يتحرك بخان يونس (فيديو)

اشتباكات مشتعلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

المخرج العالمي ستيف جيمس يكشف كواليس تكريمه في مهرجان الإسماعيلية (فيديو)

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (فيديو)
الجريدة الورقية