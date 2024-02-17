كيف يؤثر الكافيين على نسبة الدهون في الجسم؟

تكوين دهون الجسم هو مصطلح عالمي يستخدم في صناعة الصحة واللياقة البدنية، ويستخدم الأطباء تكوين الجسم لمعرفة النسبة المئوية لوزن جسمك الدهنية، وهذا يساعدهم على معرفة مستوى صحتك.

وتكوين الجسم مهم لأن شخصا آخر يمكن أن يكون بنفس الطول والوزن مثلك، ولكن قد يكون لديه المزيد من الدهون في الجسم وعضلات أقل، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مختلفة فيها.

علاقة الكافيين بنسبة الدهون في الجسم

يمكن أن تؤثر مستويات الكافيين في الدم على كمية الدهون في الجسم، ما قد يحدد بدوره خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واستخدمت الدراسة العلامات الجينية لإنشاء رابط محدد بين مستويات الكافيين ومؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وقال فريق البحث، من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة بريستول في المملكة المتحدة وكلية إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة، إن المشروبات الخالية من السعرات الحرارية التي تحتوي على الكافيين قد تكون وسيلة للمساعدة في تقليل مستويات الدهون في الجسم.





وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "ارتبطت تركيزات الكافيين المرتفعة المتوقعة وراثيا في البلازما بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون بالكامل، كما ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري"