انفجارات تهز بئر سبع المحتل وصواريخ المقاومة تصل لـ مستوطنة حتسريم وبئيري

قالت مصادر فلسطينية، إن انفجارات ضخمة هزت بئر السبع المحتلة، كما استهدفت المقاومة الفلسطينية مستوطنة حتسريم وبئيري بغلاف غزة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أن صفارات الإنذار دوت في حتسريم وسط النقب، وفي مستوطنة "بئيري" بغلاف غزة.

وأضافت، أن إنفجاران أو ثلاثة في منطقة "حتسريم" قرب بئر السبع.

في وقت سابق، عرضت كتائب القسام مشاهد تصدي قواتها، لجنود العدو الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وظهر في الفيديو، مشاهد مختلفة لاستهداف آليات الاحتلال وتفجيرها، كما تم تصوير لحظة تفجير منزل داخله جنود إسرائيليين.

وقال أحد المقاتلين في مقطع الفيديو نقول لنتنياهو الذي يريد تفكيك قواتنا إننا سوف نفكك قواتك وسوف نفكك عظامها وسنعيدهم إلى بلادهم في توابيت.