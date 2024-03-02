المصريين بالنمسا يهنئ مجدي رمضان برئاسة النادي المصري بفيينا

توجه الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة بالتهنئة للكابتن مجدي رمضان بتولي رئاسة النادي المصري بفيينا.



وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا إن نجاح الكابتن مجدي رمضان ليتولى رئاسة أعرق مؤسسة مدنية مصرية في النمسا وأحد أعرق المؤسسات المدنية المصرية في أوروبا جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن خاض انتخابات شفافة تميزت بتنافس شريف مع زملاء محترمين.



وأضاف بهجت العبيدي أن الاتحاد العام للمصريين للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة يدعم مجلس الإدارة الجديد للنادي المصري بفيينا برئاسة مجدي رمضان مؤكدا قدرته على زيادة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضة التي يحرص النادي على إقامتها.



وطالب العبيدي الجميع بالوقوف مع الإدارة الجديدة للنادي المصري بفيينا لتحقيق طموح أبناء الجالية المصرية في العاصمة النمساوية فيينا على وجه خاص وأبناء الجالية المصرية بالنمسا عموما.



وتمنى العبيدي حظ أوفر لقائمة المهندس زهدي السيد التي خاضت منافسة شريفة في جو ديمقراطي مع قائمة الكابتن مجدي رمضان.



ومن الجدير بالذكر أن جولة الإعادة لانتخاب هيئة جديدة قد تمت مساء أمس الجمعة الأول من مارس.