خبير: الحوثيون لن يتوقفوا عن هجماتهم قبل أن تتوقف الحرب فى غزة

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن غرق سفينة "روبيمار"، سينتج عنه العديد من المشاكل البيئية الخطرة والكبيرة.

وقال “ حطيط” خلال تصريحاته فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إنه كان يمكن أن نتفادي هذه الكارثة.

وأشار إلى أن ترك السفينة لمصيرها، كان من المتوقع أن تكون الآثار المترتبة عليه كبيرة، وكان لابد من التنسيق من قبل القوات الموجودة بالبحر الأحمر لإنقاذ الموقف.

وواصل حطيط أن القواعد الدولية في منطقة الشرق الأوسط غير متبعة، لافتا إلى أن مبدأ القوة هو الذي يسود، وعلى الجميع أن يعيد الحسابات من أجل توقف التدمير بالمنطقة.

وشدد على أن الحوثيين، لن يتوقفوا عن هجماتهم، قبل أن تتوقف الحرب في غزة.

وأتم تصريحاته، قائلا :٠أن طلبات جماعة الحوثي تتمثل في تقديم يد العون للأشقاء في فلسطين، وإعطاء المساعدات الغذائية للشعب الفلسطيني، ولكن القوات المضادة والمتمثلة في الولايات المتحدة ترفض ذلك".