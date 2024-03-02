3 ميداليات لشباب سيف المبارزة باليوم الأول لبطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

حقق لاعبو منتخب مصر لسيف المبارزة للشباب تحت 17 سنة، ثلاث ميداليات بمنافسات الفردي ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن عبدالله نصر لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة للشباب، من الفوز بالميدالية الذهبية وذلك عقب التفوق على مواطنه إسلام أسامة في المباراة النهائية بنتيجة 14-13 ليحصد بذلك عبدالله الميدالية الذهبية، فيما يتوج إسلام أسامة بالميدالية الفضية.

وعلى نفس الصعيد، توج مصطفى عامر لاعب منتخب مصر بالميدالية البرونزية وذلك عقب وصوله لنصف النهائي، فيما حصد "بيتر كروجر" لاعب جنوب أفريقيا على البرونزية الثانية لوصوله لنصف النهائي الآخر.

ومثل مصر اليوم على صعيد سيف المبارزة للشباب كل من إسلام أسامة وعبدالله نصر وعمار الغندور ومصطفى عامر.

وبذلك تكون قد حصدت مصر ثلاث ميداليات في اليوم الأول على مستوى سيف المبارزة بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة, بالإضافة إلى منافسات الفردي تحت 15 سنة للبنين والبنات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من اللاعبين خاصةً أن نتائجها تحتسب ضمن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة.