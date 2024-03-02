احذر.. تأثير صادم لكورونا على مستوى الذكاء حتى بعد التعافي من الفيروس

أثبتت دراسة أجنبية حديثة أن المتعافين من فيروس كورونا بالكامل قد ينقص مستوى الذكاء لديهم بعد التعافى، نتيجة لفقدانهم 6 نقاط في اختبارات الذكاء جراء إصابتهم بالفيروس.

كيف يؤثر كورونا على مستوى الذكاء حتى بعد التعافي؟

ووفقًا لما ذكره موقع "cidrap"، خلصت نتائج الدراسة إلى إن مرضى كورونا الذين يتعافون من أعراض قصيرة المدى عانوا من عجز بسيط مماثل في الذاكرة والتركيز أو ما يُعرف بـ "ضباب الدماغ" مثل أولئك الذين لديهم فترة أطول من الأعراض.

كيف يؤثر كورونا على مستوى الذكاء حتى بعد التعافي؟

كما تبين أن الناجين من كورونا الذين اختفت أعراضهم في أقل من 4 أسابيع أو 12 أسبوعًا على الأقل لديهم عجز بسيط مماثل في الوظيفة الإدراكية، أو القدرة على التفكير ، مقارنة بالمشاركين غير المصابين، في حين لوحظ تدهور إدراكي معتدل بعد الإصابة بالفيروس ومع كل متغير، بما في ذلك أوميكرون B.1.1.529 .

أما بالنسبة للمشاركين غير المصابين، شوهد العجز المعرفي خسارة 3 نقاط في معدل الذكاء، حتى في المشاركين الذين تعافوا تمامًا من كورونا الخفيف، كما قدم التطعيم ضد الفيروس فائدة معرفية صغيرة، في حين ارتبطت الإصابة مرة أخرى بفقدان معدل الذكاء بنحو نقطتين، مقارنة بعدم الإصابة مرة أخرى.