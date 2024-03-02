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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بوروسيا دورتموند يفوز على يونيون برلين في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

حقق بوروسيا دورتموند الفوز على نظيره يونيون برلين بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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تقدم بوروسيا دورتموند في النتيجة في الدقيقة 41 عن طريق كريم أديمي، حيث انتهى الخمس وأربعون دقيقة الأولى بتقدم الجراد الأصفر بهدف نظيف.
بينما ضاعف إيان ماتسين النتيجة في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتنتهي مواجهة بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين بفوز الجراد الأصفر بهدفين نظيفين.

ووصل بوروسيا دورتموند بعد فوزه على يونيون برلين رصيده للنقطة 41  في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة ال 25 في المركز ال 14 بجدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم.

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