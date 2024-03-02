الحكومة: صفقة رأس الحكمة تحقق مستهدفات الدولة في مجالات التنمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار مباشر في مصر من حيث حجمها، حيث تتضمن 35 مليار دولار لبناء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وهي مدينة كبيرة تشمل مرافق سياحية ومرافق عمرانية وسكنية، ومارينا سياحي عالمي، ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وحي مال وأعمال، كما سيتم توقيع عقد لاحق لإنشاء مطار لخدمة المدينة.

وقال الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار واستثمار" المذاع عبر فضائية "TEN"، إن هذا المشروع هو استثمار ضخم ومشروع عمراني متكامل.

وأوضح أن مجلس الوزراء يدرس مجموعة من الاستثمارات الكبرى التي ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وهناك فرصة كبيرة من خلال تنفيذ مشروع رأس الحكمة، لإمكانية تطبيق نفس المشروع على مشروعات جديدة بما يعكس على رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل وتوفير حصيلة دولارية ضخمة.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة صفقة تنموية كبرى تعكس وتحقق مستهدفات الدولة في مجالات التنمية، وتوفر فرص عديدة للاقتصاد المصري، وأهم ايجابياتها توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتوفير حصيلة دولارية كبيرة، وتمثل فرصة كبيرة وهامة للشركات المصرية التي ستسهم في تنفيذ المشروع.