غدا.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بخلية التجمع الأول

تصدر غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية التجمع الأول".

وكانت جهات التحقيق، أحالت المتهم مع آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتمويل الجماعة والترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.

وكشفت التحريات، قيام المتهمين بإعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان اسـتمرار، ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.