حبس مسجلين خطر بتهمة الاتجار بالمخدرات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس مسجلى خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، حيث حولا المتهمين شقة لمخزن لتصنيع الأقراص المخدرة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة واتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.