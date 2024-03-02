تشافي: مصمم على الرحيل عن برشلونة مع نهاية الموسم

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على أن قرار رحيله عن البارسا نهائيًا ولا رجعة فيه.



وأوضح أنه لم يتغير أي شيء في قراره، مشيرًا إلى أنه مصمم على الرحيل عن قلعة الكامب نو مع نهاية الموسم الجاري.

وتحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، حيث قال: "لم يتغير أي شيء بخصوص قراري، فأنا مصمم على الرحيل".

بينما تطرق للحديث عن إينيجو مارتينيز، فقال: "أرى أنه أصبح هادئًا، فهو يعود لمنزله، ولم تتغير عقليته أو الأداء الذي يقدمه، وهو مستعد، واللعب في السان ماميس يمكن أن يكون دافعا له".

وأشار في تصريحاته للعائدين من الإصابة، فقال: "بالتأكيد لدينا لاعبين عائدين من الإصابة، فهناك فيتور روكي عائد من إصابة وكان عليه أن يدخل في إيقاع المنافسة، ويلعب ليفاندوفسكي في مركزه الطبيعي كمهاجم صريح، وهي مسألة وقت حتى يتأقلم روكي ويمكنه أن يمنحنا الكثير".

وأضاف: "الجميع هنا اتخذ خطوة إلى الأمام، وليفاندوفسكي يلعب بشكل أفضل، وأكثر قوة مع الكرة وبدونها، ولهذا السبب حصد جائزة أفضل لاعب في فبراير".

وأتم تشافي تصريحاته بالحديث عن إنييستا، بعد وصوله للنباراة رقم 1000 في كسيرته، فقال: "إنه أعظم موهبة رأيتها في الكرة الإسبانية، وأهنئه على هذا الرقم، لقد ترك بصمة هنا لن تتكرر، وهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ".