الاتفاق يستعد توازنه بثنائية أمام ضمك

فاز فريق الاتفاق بقيادة المدرب ستيفن جيرارد على ضمك بهدفين دون رد، اليوم السبتـ ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين,

سجل ديماراي جراي وموسى ديمبلي هدفي الاتفاق في الدقيقتين 16، 46 من عمر المباراة,

واستعاد الاتفاق توازنه بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية من الهلال بهدفين دون رد,

بهذه النتيجة يحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة وي

سبقه ضمك في المركز السادس بنفس عدد النقاط.

وينفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.