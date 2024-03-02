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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق يستعد توازنه بثنائية أمام ضمك

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق الاتفاق بقيادة المدرب ستيفن جيرارد على ضمك بهدفين دون رد، اليوم السبتـ ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين,

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سجل ديماراي جراي وموسى ديمبلي هدفي الاتفاق في الدقيقتين 16، 46 من عمر المباراة,

واستعاد الاتفاق توازنه بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية من الهلال بهدفين دون رد,

بهذه النتيجة يحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة وي

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سبقه ضمك في المركز السادس بنفس عدد النقاط.

 

وينفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

 

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