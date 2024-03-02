ليفربول يتعادل مع نوتينجهام فورست في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مجريات الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



وسيطر ليفربول على أحداث الشوط الأول، لكنه لم ينجح في تسجيل أهداف، لينتهي الشوط بنتيجة 0/0.

وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة من جانب لاعبي الريدز كبيرة للغاية، حيث أمتلك ليفربول الكرة بنسبة 73%، مقابل 27% لصالح نوتينجهام فورست.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: كلارك، جو جوميز، ماك أليستر.

الهجوم: كودي جاكبو، هارفي إليوت، لويس دياز.

وشهدت المباراة غياب الدولي المصري محمد صلاح عن تشكيل الريدز أمام نوتينجهام، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار مع منتخب مصر.