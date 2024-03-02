السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور.. افتتاح أكبر معرض لبيع المنتجات الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالدقي

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح منذ قليل السيد القصير وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكبر معرض لبيع السلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة، وذلك بمنطقة المحميات أمام بوابة9 لنادي الصيد بالدقي ويضم المعرض أكثر من ٢٠٠ساعة ما بين مواد غذائية ولحوم ودواجن وجميع السلع التي يحتاجها كل بيت خاصة مع دخول شهر رمضان.

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وتوافد المئات من المواطنين على المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع المتنوعة.

ويباع الزيت بـ65جنيها، والسكر بـ27جنيها، والدواجن بـ120جنيها، والسمك ما بين 60 جنيها و70 جنيها والبلح خمسة كيلو 250 جنيها.

 

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