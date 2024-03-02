بالصور.. افتتاح أكبر معرض لبيع المنتجات الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالدقي

افتتح منذ قليل السيد القصير وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكبر معرض لبيع السلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة، وذلك بمنطقة المحميات أمام بوابة9 لنادي الصيد بالدقي ويضم المعرض أكثر من ٢٠٠ساعة ما بين مواد غذائية ولحوم ودواجن وجميع السلع التي يحتاجها كل بيت خاصة مع دخول شهر رمضان.

وتوافد المئات من المواطنين على المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع المتنوعة.

ويباع الزيت بـ65جنيها، والسكر بـ27جنيها، والدواجن بـ120جنيها، والسمك ما بين 60 جنيها و70 جنيها والبلح خمسة كيلو 250 جنيها.