الزراعة: ننصح مزارعي القمح برية قبل ارتفاعات الحرارة لتجنب الجفاف

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنَّ الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة لتتجاوز 34 درجة لأول مرة في فصل الشتاء وبشكل مفاجئ، محذراً المزارعين من التأثيرات السلبية لهذا الطقس على المحاصيل الزراعية.

ارتفاعات درجات الحرارة

وأضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ ارتفاعات درجات الحرارة اليوم في صعيد مصر وصل إلى 34 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي بما يتراوح بين 5 و6 درجات، لافتاً إلى غرابة التوقيت فنحن لا نزال في أواخر فصل الشتاء.

وتابع مستشار وزير الزراعة: «شهر أمشير الحالي من طبيعته تقلب الطقس خاصةً في ثلثه الأخير، ولكن ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة كبيرة نهاراً ما يؤثر على المحاصيل الشتوية، وأهمها محصول القمح، والذي لا يزال حتى الآن نموه جيد ومبشر في مصر».

محصول القمح

ونصح المزارعين قائلاً: «بالنسبة لمحصول القمح، فلا يجب وسط ارتفاع الحرارة أن تظل الأرض جافة تحت زراعات القمح، والنصيحة الأولية لأهالينا المزارعين بالرية قبل ارتفاع الحرارة لتجنب جفاف المحصول، وهو ما تم إعلانه في صورة توصيات الفترة الماضية».