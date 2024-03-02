تشافي يعلق على مواجهة أتلتيك بيلباو

علق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على مواجهة أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.



وأكد تشافي أنه قام بتحليل أداء أتلتيك بيلباو، حيث لعبوا ضد البلوجرانا وقاموا بالإطاحة بهم من كأس الملك.

وكان بيلباو قد تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4/0، بمجموع المباراتين.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، حيث قال: "بالطبع، لقد قمنا بتحليل أداء الخصم، فقد واجهونا خلال الفترة الماضية وأطاحوا بنا من كأس الملك، وهم المنافس الأكثر قوة بدنية في هذه الفئة، ويتمتعون بثقة أكبر بعد وصولهم لنهائي الكأس".

وتابع مدرب برشلونة تصريحاته: "استعدادنا للمباراة بشكل جيد، وحال حققنا الفوز فستكون خطوة كبيرة إلى الأمام".

وأكمل: "بيلباو سيشعرون بالإرهاق لأنهم لعبوا مباراة يوم الخميس، وغياب نيكو ويليامز ضربة كبيرة، لكنها ستكون مباراة مختلفة عن التي لعبناها ضدهم بالكأس".

وأكمل تشافي بالحديث عن قوة بيليباو: "هم يمتلكون العزيمة والكثافة وإيقاع المنافسة، كما أن الفضل في ذلك يرجع للمدرب فالفيردي، فهو مدرب عظيم وأظهر ذلك في برشلونة، وكون فريقا هو الأقوى بدنيا بكل معنى الكلمة".