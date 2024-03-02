رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي للسياحة الصحية

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي انعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي جاءت تحت اسم "قدرات المؤسسات الصحية المصرية".

أدار الجلسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بمشاركة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور وليد أنور عبدالمحسن، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام وزارة الصحة.

وتناول الدكتور علي الغمراوي، خلال كلمته كيفية استغلال فرص وإمكانات مصر من الموارد الطبيعية والصناعية وما تمتلكه مصر من مؤسسات علاجية تسهم في دعم السياحة العلاجية، كما أوضح رؤية هيئة الدواء المصرية لدعم وتعزيز السياحة العلاجية والمجالات التي يمكن أن تدعم بها الشركات الراغبة للعمل بذلك المجال.

وأكد أن الدواء المصري لا تقل جودته ومأمونيته عن أي دواء يتم إنتاجه في أية دولة غربية، مضيفًا أن مصر تمتلك جميع المصادر الطبيعية التي يمكن من خلالها إنتاج مستحضرات العلاج الاستشفائي وتصديره.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى ضرورة إقبال القطاع الخاص في مصر على إنتاج تلك المستحضرات.

وأوضح أن الهيئة تقوم بدور الترخيص والتسجيل والتداول والرقابة، والتأكد من سلامة ومأمونية الدواء، مضيفًا أن توفير الدواء بأسعار منخفضة مع الحفاظ على جودته ومأمونيته وفاعليته، يساعد بدرجة كبيرة في جذب السياح.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لها عدة أدوار في خدمات السياحة العلاجية، منها توفير الأدوية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات للسائح الذي يحتاج للعلاج الاستشفائي مثل أدوية السمنة.

جدير بالذكر أن المؤتمر تناول مجموعة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والسفراء وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن قدرات المؤسسات المصرية الصحية في دعم السياحة العلاجية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة والتعاون بشكل فعال في كافة المحافل المحلية والدولية والقيام بدورها الفعال لتعميق العلاقات والمساهمة في التعاون المثمر.