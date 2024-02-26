الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء المصرية تصدر «أدوية القلب والأوعية الدموية»

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، الجزء الخاص بـ «أدوية القلب والأوعية الدموية» من سجل الدواء المصري.

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 ويهدف سجل الدواء المصري، إلى تزويد الصيادلة وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية بمعلومات دقيقة ومحدثة حول استخدام الأدوية؛ مما يمكن من الاستخدام الرشيد للعلاج الدوائي، ويضمن وصول المرضى إلى رعاية صحية أفضل، وجودة حياة متميزة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل التكاليف الطبية الإجمالية.

 

 ويتضمن سجل الدواء المصري العديد من المعلومات الموجهة للمتخصصين في الرعاية الصحية فيما يخص أدوية القلب والأوعية الدموية الأكثر استخدامًا والمسجلة بسوق الدواء المصري، ويشمل الإصدار العديد من النقاط أهمها التصنيف الفارماكولوجي للدواء، ودواعي الاستعمال، والجرعات وتعديلاتها وطريقة الاستخدام السليمة وأهم التفاعلات الدوائية، وموانع الاستخدام والاحتياطات، والآثار الجانبية وطرق التخزين. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتقنين الممارسات الدوائية، وتقديم معلومات موثقة ذات مرجعية العلمية، وحرص هيئة الدواء المصرية على ضمان الاستخدام الرشيد والأمثل للدواء، للوصول إلى أعلى مستويات الرعاية الصيدلية. 
 

للاطلاع على جزء الخاص بأدوية القلب والأوعية الدموية بسجل الدواء المصري يرجى الضغط على الرابط التالي: https://shorturl.at/kszEH

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