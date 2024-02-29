هيئة الدواء تبحث مع نظيرتها الزامبية سبل التعاون المشترك .. صور

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، نظيره الزامبي ماكومان سيانجا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بدولة زامبيا، وذلك بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وزامبيا في مجال الصناعات الدوائية.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون المشترك والخاصة بتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الهيئتين المتناظرتين، وكذلك كيفية دعم نفاذ الدواء المصري إلى السوق الزامبية وتوسيع نطاق اعتماد المصانع المصرية لدى الجانب الزامبي، من أجل تلبية احتياجات السوق الدوائي هناك.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كل سبل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، تأكيدًا على ريادتها الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية، وتدعم نفاذية الدواء المصري إلى الأسواق الدولية.



رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون مع مدير هيئة تنظيم الأدوية الزامبية

رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون مع مدير هيئة تنظيم الأدوية الزامبية

رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون مع مدير هيئة تنظيم الأدوية الزامبية