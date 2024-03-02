سيد عبد الحفيظ: قرار عودة رمضان صبحي يخص الأهلي واللاعب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أن قرار عودة رمضان صبحي للمارد الأحمر يخص النادي واللاعب.



وأوضح أن هذا الأمر ليس قرار شخص، حيث توجد أشياء تمس النادي ومكانته وتاريخه وقيمه.

تصريحات سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عن رأيه فيما يخص عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي: "بالتأكيد، هذا أمر يتعلق باللاعب وإدارة الأهلي، فأنا لست صاحب قرار في هذا الأنر، هذا ليس قرار شخص، يوجد أشياء تمس النادي ومكانته وتاريخه وقيمه".

وتابع مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي تصريحاته: "بالطبع، رمضان صبحي لاعب مميز جدًا، فالأجواء في بيراميدز تختلف تمامًا عن ما هي عليها في الأهلي وأي نادي شعبي".

وأضاف: "رمضان صبحي لاعب مهاري وهو من أفضل المواهب التي رأيتها آخر 10 أو 15 سنة، ولكن السؤال لماذا رحل عن النادي الأهلي؟ الاجابة لدى رمضان".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته: "نجم الأهلي السابق من الجانب الفني لاعب غير عادي، ولكن السؤال مرة أخرى لماذا رحل عن الأهلي؟".