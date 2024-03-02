الكويت تمنح مخالفي الإقامة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالوكالة الكويتي الشيخ يوسف سعود الصباح، اقتراب معالجة مشكلة مخالفي الإقامة في الدولة، قائلا إن معالجة قضية مخالفي الإقامة ستتم قريباً، عبر منحهم مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم.



وقال الوزير يوسف الصباح في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "لدينا عدد غير بسيط من مخالفي الإقامة، ولن نتركهم يعيشون بقلق في الكويت، وأعتقد أن الفرصة جداً مناسبة لكل مخالف كي يعدل وضعه خلال هذه الأشهر الثلاثة، وبعدها لن يتم تعديل وضع أي مخالف"، داعيا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة قبل أن يتم ضبطهم، مشيراً إلى أن أي مخالف يتم ضبطه سيتم ترحيله.



وشدد الوزير الصباح على أنه عازم على المضي قدماً، وفق إجراءات مدروسة وحازمة، في تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ورفض أي شكل من أشكال الواسطة، والعزم على استئصال آفة المخدرات.



وحدد ثلاث أولويات بالنسبة لوزارة الدفاع، أولاها المحافظة على المعنويات العالمية للجيش والقوات المسلحة، وتحقيق أعلى مستوى كفاءة وجاهزية، وثانيها ما يتعلق بقضايا الفساد، والأولوية الثالثة، تطوير كفاءة وقدرات القوات المسلحة، وتعزيز الاتفاقيات الأمنية مع الدول الشقيقة.



وشدد على ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابي في موضوع الخدمة الوطنية العسكرية، بالاستناد إلى التجربة الجديدة والمفيدة، مضيفاً: "نحاول أن نطور من قانون الخدمة الوطنية العسكرية بين فترة وأخرى، كي نصر إلى القدر الذي نريده وهو مطبق في بعض مجلس التعاون الخليجي، وهم يستفيدون من هذه الخدمة".



وحول موضوع الشائعات، قال الوزير يوسف الصباح، إنه يقف وراءها ضعاف نفوس، يريدون خلق فتنة في الكويت، مشدداً على أنه سيتم ردع هؤلاء، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع النائب العام واتفاق على أن هؤلاء يجب ألا يتم تركهم يبثون الإشاعات من دون أي عقاب.