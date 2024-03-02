بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بتعادل إيجابي مع نواذيبو

حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة بيراميدز ونواذيبو المورتياني بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى، فى آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بادر نواذيبو بافتتاح شريط الأهداف في الدقيقة 64 عن طريق لاعبه مولاي أحمد، قبل أن يتعادل بيراميدز عن طريق فيستون ماييلى فى الدقيقة 73.

ووضع عيسى مبارك نواذيبو في المقدمة مرة أخى بهدف ثان فى الدقيقة 82، ثم سجل ماييلى هدف تعادل بيراميدز فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة ودع بيراميدز دورى أبطال أفريقيا فى المشاركة الأولى له بتاريخه بعدما احتلاله المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتصدر مازيمبى وصن داونز جدول الترتيب بـ 10 نقاط لكل فريق.

وجاء تشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فيستون ماييلي.