الأهلي يستعيد خدمات مدافعه قبل نهائي كأس مصر

تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خبراً ساراً بتعافي اللاعب خالد عبد الفتاح من الإصابة في أربطة الكاحل.

وشارك عبد الفتاح في تدريبات الفريق الأحمر ، اليوم السبت ، بعد غياب طويل دام حوالي 3 أسابيع.

وتأكدت جاهزية خالد عبد الفتاح لخوض مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر على ملعب (الأول بارك) بالمملكة العربية السعودية.

وحرص السويسري مارسيل كولر على الاطمئنان على حارسه محمد الشناوي خلال تدريبات اليوم بعدما خضع الشناوي لجراحة ناجحة في الكتف وبدأ الجري حول الملعب.

وشهد المران غياب كريم وليد "نيدفيد" لاعب الوسط بعد إصابته بكدمة في العضلة الأمامية أبعدته عن لقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.