" الشيخ" يتحدث عن الإصلاح الإداري بالمجلس الأعلى للثقافة

تعقد لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة في الخامسة من مساء غد الأحد ٣ مارس حلقة نقاشية بعنوان "جهود الحكومة في مجال الاصلاح الاداري"، يتحدث فيها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ويدير النقاش الدكتور سعيد المصري استاذ علم الاجتماع ومقرر اللجنة، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الاسبق وعضو اللجنة.





يعقد اللقاء في قاعة المجلس الأعلي للثقافة، ويشارك فيها المعنيون بقضية تطوير الجهاز الاداري في مصر، وهو يأتي امتدادا لعمل اللجنة الذي ينصب علي تطوير الإدارة الثقافية، ومواجهة تحديات التطوير الإداري في المؤسسات الثقافية، وسبق ان عقدت الشهر الماضي حلقة نقاشية عن تحديات الموارد البشرية في المؤسسات الثقافية الرسمية، وتحدث فيها عدد من المثقفين والخبراء. وأشار الدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها إلى أن هناك برنامجا مكثفا وضعته اللجنة لدراسة سبل تطوير الإدارة الثقافية، ووضع مقترحات بهذا الشأن، فضلا عن أن هذه الأنشطة الثقافية المتتالية التي تقيمها اللجنة ترفع الوعي العام بهذه النوعية من القضايا التي تمثل جوهر قضية التنمية، ورؤية مصر ٢٠٣٠.