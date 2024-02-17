الأعلى للثقافة يعقد الملتقى الشبابي بقصر بهاء طاهر في الأقصر

عقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة أمين عام المجلس الأستاذ الدكتور هشام عزمى "الملتقى الثقافى للشباب" بمقر اتحاد كتاب الأقصر بقصر ثقافة بهاء طاهر، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرنامج المعد من وزارة الثقافة، وذلك بالتعاون مع الادارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات برئاسة الدكتورة إيمان نجم.

بدأ الملتقى بافتتاح معرض فنون تشكيلية للحاصلين على منح التفرغ والمواهب الفنية من أبناء محافظات الجنوب "قنا، الأقصر، أسوان" وهم الفنان محجوب الدكر، علاء القاضي، شاذلي السانوسي، ملك الشريف، سلمي محمود" وقوميسير المعرض الفنان علاء عبد الخالق.

وتحدثت الدكتورة إيمان نجم عن المسابقة التي تحمل في دورتها اسم الكاتب شاكر عبد الحميد معبرة عن سعادتها بالتنظيم وحثت الحضور على المشاركة في المسابقة الأعوام القادمة.

كما رحب أحمد صالح مدير القصر بالضيوف مشيدًا باختيار قصر ثقافة بهاء طاهر التابع لفرع ثقافة الأقصر لإقامة مثل هذه الفعاليات وتكرارها.

وأعدت مناقشة المجموعة القصصية "تفاصيل مبركة" الحاصلة على المركز الأول فى مسابقة المواهب الأدبية ٢٠٢٣ للكاتبة فاطمة الشريف، أعقب ذلك فقرة إلقاء قصائد شعرية للشعراء الحاصلين على منحة تفرغ وأعضاء اتحاد الكتاب والمواهب من أبناء محافظات الجنوب وهم عادل صابر، يحي بحر، سيد صدقي، ليختتم الحفل بعروض فنية للإنشاد الديني من المواهب الفنية لأبناء الجنوب.

وفي ختام الملتقي تم تكريم الفنانين والشعراء المشاركين بشهادات تقدير مقدمة من المجلس الأعلى للثقافة، بحضور منسق عام الملتقى الدكتورة أمانى الجندى مدير عام الشئون الأدبية، ياسر مهدى مدير عام إدارة الاعلام بمحافظة الأقصر، الدكتور سليمان جاد شعيب الأستاذ بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، د. ابتسام السعيد بكلية آداب أسيوط، والكاتب المسرحي الشايب تكلا.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.