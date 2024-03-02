مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار القطرية

وقع حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين ، وذلك على هامش مشاركته في اللجنة المصرية القطرية المشتركة.

وتهدف المذكرة الى تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين و مساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين ، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأكد الرئيس التنفيذي، على أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، و تذليل كافة العقبات للمستثمرين، واستعداد الهيئة لتقديم كافة المساعدات للشركة للتوسع فى استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة هذا البرتوكول يأتى تفعيلا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الاعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر حيث أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – هى الجهة المنوطة بتنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.