باحث: حزب الله يرفض مقترحات التهدئة قبل وقف الحرب بغزة

أكد الباحث السياسي اللبناني، أحمد عز الدين، أن إسرائيل تحاول الظهور بالمظهر القوي، لتعويض الفشل الكبير بسبب عملية “طوفان الأقصى” بالسابع من أكتوبر، لافتًا إلى أن حزب الله، أعلنها منذ بداية الحرب، أن العمليات في الجنوب اللبناني، هدفها التخفيف عن قطاع غزة، وتشتيت الكيان المحتل.

وقال “عز الدين” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن حزب الله يرفض كل المقترحات بالتهدئة قبل وقف الحرب بقطاع غزة.

وأشار إلى أن المحاولات السياسية لم تجد طريقة مع حزب الله لإيقاف هجماته تجاه الشمال الإسرائيلي، لافتا إلى أن التوتر مستمر وفي حالة تصاعد بالجنوب اللبناني.

وواصل عز الدين أنه إذا استمرت الحرب في غزة، ستستمر هجمات حزب الله اللبناني تجاه المواقع الإسرائيلية.

حزب الله يعلن استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

في سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وحسب سبوتنيك، وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم السبت، أن عناصره "قصفوا أمس الجمعة 7 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ‌‏مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ بمسيّرة هجومية انقضاضية، واستهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم، وقوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة، وقصفوا مواقع البغدادي، و‌‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة".

ولفت البيان إلى أنه "أسقط ‌‏في القطاع الغربي من جنوب لبنان مسيرة مُحلّقة للجيش الإسرائيلي في وادي العزية، فيما تم قصف مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر بصاروخي فلق وتحقيق إصابة مباشرة". مشيرًا إلى مقتل عنصر من مقاتلي الحزب في جنوب لبنان.