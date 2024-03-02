“سخر من أطفال غزة”.. حزب الله ينشر صورة لنقيب قٌتل في نفق مفخخ

نشر الإعلام الحربي لحزب الله، صورة لنقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعى ميرال حمتوم، الذي قتل أمس داخل نفق مفخخ في خانيونس مع عدد من الجنود.

وقال حزب الله عبر حسابه: هذا النقيب ميرال حتموم، قبل يومين التقط "سلفي" مع ألعاب أطفال غزة، كانوا قيدوها على أحد ألياتهم العسكرية للتهكم والسخرية.

وأضاف، بالأمس وقع هو ومجموعته في فخ ‎نفق في خان يونس وتم تفجير النفق بهم وقضوا حتفهم جميعا، واليوم تم شحنهم في أكياس سوداء إلى ‎تل أبيب حتى تتم مراسم دفنهم بمقبرة ‎ شمعون .