فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس لشغل مهام مديري مراكز بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير وحدة الابتكارات وحماية الملكية الفكرية، ومركز السلامة والصحة المهنية ووحدة التوظيف المهني ومتابعة الخريجين.



أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.



وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، على البريد الإلكتروني التالي:- [email protected]