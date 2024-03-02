السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قنا: إفتتاح مقر مصلحة الضرائب العقارية بعد تجديده

المبني
المبني

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور شريف حازم مساعد وزير المالية، اليوم السبت، مقر مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة مساكن عثمان، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي

و تقع مصلحة الضرائب على مساحة 1500 متر مربع، وتضم منطقة الضرائب العقارية، مأمورية عوائد قنا، منطقة الضرائب العامة.

 والمبني مزود بأحدث منظومة للحماية المدنية، وكافة متطلبات الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى منظومة مراقبة الكترونية على أحدث طراز.

 فضلا عن إضاءة المبني بكشافات موفرة لترشيد واستهلاك الطاقة، لتيسير تقديم الخدمات الضريبة لابناء محافظة قنا

حضر الافتتاح محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمستشار أنور فوزى محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية.

والمستشار أشرف شلبى ناشد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ونصر سيد مصطفى وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية، وأبوزيد خليفة أحمد رئيس منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، ومحمود حمدان مدير المديرية المالية بقنا

ويأتي تطوير مصلحة الضرائب وتحديث البنية التحتية والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.

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