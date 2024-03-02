إنبي 2011 يفوز على بايونيرز 11/0 في بطولة منطقة القاهرة

نجح فريق إنبي 2011، في تحقيق الفوز على بايونيرز بنتيجة كبيرة 11/0، ضمن منافسات منطقة القاهرة للأندية السوبر.

جاء المباراة على ملاعب النادي البترولي صباح اليوم السبت.



سجل أهداف إنبي كل من، فهد مسعد هدفين، وهشام خالد هدفين، وحامد مصطفى هدفين أيضًا، بينما أحرز مهاب يسري، ومختار محي، وأحمد عز العرب ومحمد شيكو ومحمود تامر لكل واحد منهم هدف واحد.

ويجد قطاع النادي البترولي إهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، حيث يقدم إنبي نتائج ومستويات كبيرة في قطاعات الناشئين الخاصة به خلال الموسم الحالي 2023/2024.

ويرغب مجلس إدارة إنبي في تدعيم الكرة المصرية بمواهب مميزة في المستقبل القريب، بعدما كان قطاع الناشئين للنادي البترولي أحد أهم القطاعات في الكرة المصرية طيلة السنوات الماضية.