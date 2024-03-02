الأهلي يبدأ الإعداد لنهائي كأس مصر
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم السبت على ملعب (مختار التتش) استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد «الأول بارك» في السعودية.
وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.
وواصل محمد الشناوي كابتن الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وأغلق الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.