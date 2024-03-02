سقوط 10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين غرب مدينة رفح الفلسطينية

سقط 10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازين غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الصحة العالمية: الدمار المُحيط بمجمع الشفاء الطبي في غزة "يفوق الكلمات"

وفي سياق آخر، أكد مُدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن مستوى الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة "يفوق الكلمات".. مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار بالقطاع.

وتابع في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم السبت أن "منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء، لإيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر".. متابعا "أنهم قدموا العلاج لـ50 طفلا يعانون سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضا".

وأشار إلى أن أكثر من 240 مريضًا يتلقون الخدمة من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين، مشددا على أن الخدمات محدودة للغاية، بسبب نقص الإمدادات الطبية، والوقود، والمياه، والغذاء.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن 30320 شهيدًا، و71533 مُصابًا، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية.

الصحة الفلسطينية: 30320 شهيدا و71533 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الضحايا إلي 30320 شهيدا و71533 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وزير خارجية فرنسا: منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة "مسؤولية إسرائيلية واضحة"

انتقد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، السلطات الإسرائيلية واعتبرها "مسؤولة" عن الوضع في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال سيجورنيه في تصريحات صحفية اليوم السبت إن "مسؤولية منع وصول المساعدات هي مسؤولية إسرائيلية بشكل واضح"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي "يخلق أوضاعا لا يمكن الدفاع عنها وغير مبررة يتحمل الإسرائيليون مسؤوليتها".

وأمس الجمعة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه غضب لإطلاق النار على أكثر من 100 فلسطيني كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة وطالب "بالحقيقة والعدالة" فيما يتعلق بدور الجنود الإسرائيليين في الحادث.