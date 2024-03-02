اليوم.. جنايات المنيا تنظر قضايا قتل وآثار

تنظر محكمة جنايات المنيا ، اليوم السبت 2 مارس، وسط إجراءات أمنية مشددة ، ثلاث قضايا هامة ، ضمن خمس عشرة قضية ما بين قتل وإحداث عاهة وحفريات أثرية غير شرعية ، وحيازة أسلحة ومخدرات.

وتعقد هيئة المحكمة جلساتها ، برئاسة المستشار صلاح الشربيني ، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل ، وأحمد محمد صالح ، وأمانة سر مرقص نبيل ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وتنظر ثلاث قضايا هامة تشمل، القضية الأولى تحمل رقم 7819 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 2279 لسنه 2023 شمال المنيا، والمتهم فيها «ر- ص – ع» 35 عاما ، بتهمة قتل آخر ، بسبب خلافات قديمة بمركز العدوة.

كما تنظر محكمة جنايات المنيا اليوم ، القضية الثانية والتي تحمل رقم 3334 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 2207 لسنة 2023 شمال المنيا ، بمركز ومدينة مطاي، والمتهم فيها ، «ح – ص- ح» 38 عاما ، بإحداث عاهة لآخر بسبب خلافات مالية في مركز مطاي، و القضية الثالثة تحمل رقم 13143 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 13143 لسنة 2023 شمال المنيا بمركز مطاي ، والمتهم فيها سبع أشخاص ، بالقيام بأعمال حفريات أثرية ، دون الحصول على ترخيص.

وكان المستشار أسامة أبو الخير ، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين في القضايا الثلاث للمحاكمة الجنائية ، مطالبا بتطبيق مواد قانون الجنايات عليهم.