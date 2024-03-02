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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اليوم.. جنايات المنيا تنظر قضايا قتل وآثار

منصة محكمة
منصة محكمة

تنظر محكمة جنايات المنيا ، اليوم السبت 2 مارس، وسط إجراءات أمنية مشددة ، ثلاث قضايا هامة ، ضمن خمس عشرة قضية ما بين قتل وإحداث عاهة وحفريات أثرية غير شرعية ، وحيازة أسلحة ومخدرات.

 

وتعقد هيئة المحكمة جلساتها ، برئاسة المستشار صلاح الشربيني ، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل ، وأحمد محمد صالح ، وأمانة سر مرقص نبيل ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وتنظر ثلاث قضايا هامة تشمل، القضية الأولى تحمل رقم 7819 لسنة 2023  ، والمقيدة برقم 2279 لسنه 2023 شمال المنيا، والمتهم فيها «ر- ص – ع» 35 عاما ، بتهمة قتل آخر  ، بسبب خلافات قديمة بمركز العدوة.

 

كما تنظر محكمة جنايات المنيا اليوم ، القضية الثانية والتي تحمل رقم 3334 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 2207 لسنة 2023 شمال المنيا ، بمركز ومدينة مطاي، والمتهم فيها ، «ح – ص- ح» 38 عاما ، بإحداث عاهة لآخر بسبب خلافات مالية في مركز مطاي، و القضية الثالثة تحمل رقم 13143 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 13143 لسنة 2023 شمال المنيا بمركز مطاي ، والمتهم فيها سبع أشخاص ، بالقيام بأعمال حفريات أثرية ، دون الحصول على ترخيص.

 

 

وكان المستشار أسامة أبو الخير ، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين في القضايا الثلاث للمحاكمة الجنائية ، مطالبا بتطبيق مواد قانون الجنايات عليهم.

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