"المفتاح"يكشف هلع المستوطنين من أصحاب الأرض الفلسطينين

كشف الفيلم الروائي الفلسطيني" المفتاح " للمخرج ركان مياسي هاجس أسرة مستوطنة إسرائيلية تواجه قلق متواصل بإن هناك من يحاول أن يفتح باب المنزل عليهم ليلا وكأن أرواح الفلسطينيين تطاردهم لأنهم أخذوا أرضهم وبيوتهم.

الفيلم الفلسطيني الذي ينافس وبقوة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الاسماعيليه الدولي للأفلام التسجيلية يعكس رعب المستوطنين كونهم مغتصبين لأراضي يعيشون عليها ويستحلون خيراتها .

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي حسام حافظ وحضرها مخرج فيلم المفتاح ركان مياسي والذي كشف عن تفاصيل تقديمه للفيلم قائلا : فيلم المفتاح مأخوذ من أحدي قصص كتاب "100 عام ما بعد النكبة " والذي يضم ١٢ قصة قصيرة والحقيقة أن أكثر قصة جذبتني هو قصة " المفتاح " فبرغم أن الفيلم عن القلق الذي يعيشه الإسرائيليين لكن نشعر بروح الفلسطيني من خلال صوت المفتاح .

واضاف ركان، أن الفيلم انتاج عربي مشترك وتم تصويره في الأردن وابطاله فنانين فلسطنيين .

وأشار ركان، إلى أن اختيار اسم الفيلم " المفتاح " لأنه يعبر عن رسالة الفيلم وهو حق الفلسطيني في العودة لأرضه .

وتشارك فلسطين بنحو 4 افلام في مسابقات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الحالية لتسجل بذلك أعلى دولة عربية في المشاركة بعد مصر الدول المستضيفة للمهرجان .

وانطلقت فاعليات المهرجان في 28 فبراير الماضي وتستمر حتى الخامس من مارس بمشاركة 121 فيلم يمثلون 62 دولة بينهم 11 دولة عربية.

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية صباح اليوم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام ما بين التحريك والروائي القصير وذلك ضمن فعاليات الدورة ال٢٥ لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة .