ختام سباق الموانع العالمي "تاف مادر" بمشاركة ١٢٠٠ متسابق

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة...

اختتمت فعاليات سباق التحدي العالمي "تاف مادر" (Tough Mudder) الذي أقيم في منطقة الشيخ زايد ، حيث شهدت المنافسات مشاركة حوالي 1200 مشارك ومشاركة من مصر وأبناء الجاليات الأجنبية، تم التسجيل للمشاركة في السباق عبر الموقع الإلكتروني المخصص له.

تم تنظيم سباق التحدي بالتعاون بين فريق "ترايفاكتوري" (Trifactory) والإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة. استمرت المنافسات على مسافة 5 كيلومترات وتضمنت العديد من العقبات والتحديات التنافسية مثل الجري والقفز فوق الحواجز وغيرها.

يهدف سباق "تاف مادر" العالمي إلى اختبار قوة العزيمة والقدرة على التحمل الجسدي والعقلي للمشاركين. وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن رغبة الوزارة في تنويع الفعاليات الرياضية وتعزيز انتشارها كنمط حياة في المجتمع وتنفيذ استراتيجيتها في هذا الصدد. كما أشار إلى دور مصر في استضافة العديد من الأحداث الرياضية الدولية التي تسهم في تنشيط السياحة الرياضية.

وأكد الوزير أيضًا دعم الوزارة للمبادرات والأفكار التي يقدمها الشباب في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الرياضي. يعقد سباق "تاف مادر" في أكثر من 30 دولة حول العالم ويحظى بشعبية كبيرة.

شهد السباق حضور كل من أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، وأيمن حقي، المدير التنفيذي للسباق، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء إدارة السياحة الرياضية في الحدث.